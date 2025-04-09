Росіяни скинули на Запорізьку область 14 авіабомб: пошкоджена цивільна інфраструктура
Вчора російські війська завдали 359 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак пошкоджена цивільна інфраструктура, поранена людина
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, за добу окупанти пошкодили щонайменше чотири приватні будинки та господарчі споруди.
"60-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожої атаки на Пологівський район", – йдеться у повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора війська РФ здійснили:
- 14 авіаційних ударів по Гуляйполю, Новоандріївці та Новопавлівці.
- 232 ворожих БпЛА різної модифікації атакували Новояковлівку, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
- два обстріли з РСЗВ накрили Камʼянське та Новодарівку.
- 111 артударів завдали окупанти по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Малинівки та Новодарівки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 8 квітня російські війська обстріляли з мінометів село Малинівка Пологівського району. Внаслідок атаки постраждав місцевий житель.
Масштабна атака дронів по Харкову: є поранені та загорянняВсі новини »
09 квітня 2025, 07:26Дніпро під атакою безпілотниками: кількість постраждалих збільшилась
08 квітня 2025, 23:40На Харківщині окупанти вдарили по пункту видачі гумдопомоги: постраждала жінка
08 квітня 2025, 19:09
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
Результати нічного удару: з'явились фото наслідків атаки на Дніпро
09 квітня 2025, 07:50На Херсонщині росіяни обстріляли житлові будинки: постраждали 4 цивільних
09 квітня 2025, 07:50Масштабна атака дронів по Харкову: є поранені та загоряння
09 квітня 2025, 07:26У Чорному та Азовському морях відсутні російські бойові кораблі
09 квітня 2025, 07:12На Півдні прикордонники потопили російський човен: відео
09 квітня 2025, 07:10На Волині добудували багатоквартирний будинок для переселенців: коли можна заїжджати
09 квітня 2025, 06:57Прикордонники знищили техніку, склад боєприпасів та комплекс РЕБ "Поле-21" окупантів на Донеччині
09 квітня 2025, 06:19У Запоріжжі поліцейський стріляв у озброєного ножем хулігана
09 квітня 2025, 05:55У Кривому Розі врятували чаплю, що заплуталася у рибальській сітці
09 квітня 2025, 05:37
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Всі блоги »