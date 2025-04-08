Росіяни атакували село на Запоріжжі: зруйнований будинок, є поранений
Сьогодні вдень російські війська обстріляли село Малинівка Пологівського району. Внаслідок атаки постраждав місцевий житель
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За наявними даними, окупанти атакували прифронтову громаду з міномета.
"Внаслідок мінометного обстрілу Малинівки зруйновано будинок, постраждав 60-річний чоловік. Йому надано першу допомогу", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, впродовж 7 квітня окупанти завдали 582 удари по семи населених пунктах Запорізької області.
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