Россияне сбросили на Запорожскую область 14 авиабомб: повреждена гражданская инфраструктура

фото: Запорожская ОВА

Вчера российские войска нанесли 359 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак повреждена гражданская инфраструктура, ранен человек

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, за сутки оккупанты повредили по меньшей мере четыре частных дома и хозяйственные постройки.

"60-летний мужчина получил ранения в результате вражеской атаки на Пологовский район", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что 8 апреля российские войска обстреляли из минометов село Малиновка Пологовского района. В результате атаки пострадал местный житель.