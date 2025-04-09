Россияне сбросили на Запорожскую область 14 авиабомб: повреждена гражданская инфраструктура
Вчера российские войска нанесли 359 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак повреждена гражданская инфраструктура, ранен человек
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, за сутки оккупанты повредили по меньшей мере четыре частных дома и хозяйственные постройки.
"60-летний мужчина получил ранения в результате вражеской атаки на Пологовский район", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что 8 апреля российские войска обстреляли из минометов село Малиновка Пологовского района. В результате атаки пострадал местный житель.
Масштабная атака дронов по Харькову: есть раненые и возгоранияВсе новости »
09 апреля 2025, 07:26Днепр под атакой беспилотников: количество пострадавших увеличилось
08 апреля 2025, 23:40На Харьковщине оккупанты ударили по пункту выдачи гумопомощи: пострадала женщина
08 апреля 2025, 19:09
04 апреля 2025
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Тема новых выборов президента и Верховной Рады Украины так или иначе остается в повестке дня, особенно ввиду возможного перемирия или вообще остановки войны. Когда именно состоятся эти выборы и кому в...
03 апреля 2025
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дональд Трамп продолжает свою миротворческую деятельность, постепенно закапывая и свою репутацию и свои гипотетические шансы на Нобелевскую премию мира. Но, как это ни парадоксально, «пасхальное перем...
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
Ушел на рыбалку и пропал без вести: в Тернопольской области обнаружили тело мужчины
09 апреля 2025, 08:00Результаты ночного удара: появились фото последствий атаки на Днепр
09 апреля 2025, 07:50В Херсонской области россияне обстреляли жилые дома: пострадали 4 гражданских
09 апреля 2025, 07:50Масштабная атака дронов по Харькову: есть раненые и возгорания
09 апреля 2025, 07:26В Черном и Азовском морях отсутствуют российские боевые корабли
09 апреля 2025, 07:12На Юге пограничники потопили российскую лодку: видео
09 апреля 2025, 07:10На Волыни достроили многоквартирный дом для переселенцев: когда можно заезжать
09 апреля 2025, 06:57Пограничники уничтожили технику, склад боеприпасов и комплекс РЭБ "Поле-21" оккупантов на Донетчине
09 апреля 2025, 06:19В Запорожье полицейский стрелял в вооруженного ножом хулигана
09 апреля 2025, 05:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Все блоги »