Дніпро під атакою безпілотниками: кількість постраждалих збільшилась
Росіяни атакували Дніпро безпілтниками. Раніше повідомлялось, що в місті спалахнули пожежі. Тепер відомо, що є постраждалі
Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Сергія Лисака, в Дніпрі внаслідок атаки росіян 10 людей постраждали. Шестеро з них госпіталізовано медиками. Одна пацієнтка знаходиться у важкому стані. Інші - в стані середньої тяжкості.
"У людей різані рани, осколкові ураження, забої, черепно-мозкові травми. Деяким знадобилася допомога через сильний стрес", - повідомив Сергій Лисак.
Нагадаємо, що також зараз росіяни атакують Харків безпілотниками. В ОВА повідомляли, що в місті пролунало близько 15 вибухів. Також уже відомо про щонайменше одного постраждалого.
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