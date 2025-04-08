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Росіяни атакували Дніпро безпілтниками. Раніше повідомлялось, що в місті спалахнули пожежі. Тепер відомо, що є постраждалі

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, в Дніпрі внаслідок атаки росіян 10 людей постраждали. Шестеро з них госпіталізовано медиками. Одна пацієнтка знаходиться у важкому стані. Інші - в стані середньої тяжкості.

"У людей різані рани, осколкові ураження, забої, черепно-мозкові травми. Деяким знадобилася допомога через сильний стрес", - повідомив Сергій Лисак.

Нагадаємо, що також зараз росіяни атакують Харків безпілотниками. В ОВА повідомляли, що в місті пролунало близько 15 вибухів. Також уже відомо про щонайменше одного постраждалого.