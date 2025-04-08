На Харківщині окупанти вдарили по пункту видачі гумдопомоги: постраждала жінка
У вівторок, 8 квітня, росіяни атакували дроном селище Білий Колодязь Чугуївського району. Внаслідок удару по пункту видачі гуманітарної допомоги постраждала мирна жителька
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.
За матеріалами слідства, близько 11:00 окупанти з дрона скинули боєприпас на селищну раду, де видавалась гуманітарна допомога цивільному населенню.
"У будівлі вибито вікна та пошкоджено фасад. Жінка отримала поранення", – йдеться у повідомленні.
Наразі інформація щодо інших постраждалих уточнюється. За фактом вчинення воєнного злочину правоохоронці проводять досудове розслідування.
Раніше повідомлялося, що 8 квітня в місті Вовчанськ на Харківщині війська РФ скинули з дрона вибухівку, постраждав 64-річний чоловік.