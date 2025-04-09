Масштабна атака дронів по Харкову: є поранені та загоряння
Увечері 8 квітня ворог завдав масованого обстрілу ударними безпілотниками по Київському, Індустріальному та Основ'янському районах міста
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждали дві особи.
За даними прокуратури, армія РФ завдала близько 20 ударів. З них 15 – по Основ'янському району. У Київському районі пошкоджені близько 10 будинків.
Обстріл спричинив пошкодження цивільних об'єктів, включаючи підприємства, складські приміщення, виробничі будівлі та СТО.
Виникло шість осередків займання. Загальна площа пожежі перевищує 1200 квадратних метрів.
На місці події працюють підрозділи ДСНС, Нацполіції, медики та комунальні служби.
Нагадаємо, ввечері 8 квітня війська Росії атакували Харків, пролунало щонайменше 15 вибухів. Слід зазначити, що одночасно з цим росіяни також завдавали ударів по Дніпру.