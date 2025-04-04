На Херсонщині через російські обстріли постраждали 3 цивільних
Протягом минулої доби російські війська атакували понад два десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали троє мирних мешканців
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Вчора під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Берислав, Качкарівка, Шляхове, Білозерка, Ромашкове, Червоний Маяк, Широка Балка, Станіслав, Одрадокам'янка, Тягинка, Миколаївка, Львове, Новоберислав, Антонівка, Костирка, Наддніпрянське, Понятівка, Софіївка, Токарівка, Томарине та Дудчани.
"Через російську агресію 3 людини дістали поранення", — йдеться у повідомленні.
Минулої доби росіяни били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили дві багатоповерхівки та шість приватних будинків. Також окупанти понівечили газо та теплопровід, господарські споруди, магазин і приватні автомобілі.
Нагадаємо, у Харкові кількість жертв через нічну російську атаку зросла до чотирьох людей. Постраждали 35 мирних жителів.