РФ более 300 раз обстреляла города и села на Запорожье: 2 раненых
За прошедшие сутки российские войска нанесли 311 ударов по 10 населенным пунктам Запорожского региона. В результате вражеских атак повреждена гражданская инфраструктура, ранены двое гражданских
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, за сутки оккупанты повредили по меньшей мере 11 квартир, частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.
"70-летняя женщина и 63-летний мужчина получили ранения из-за вражеских атак по области", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 4 апреля российские войска атаковали Запорожский район ударными беспилотниками. Пострадал мирный житель, есть повреждения из-за пожара и "прилета".
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