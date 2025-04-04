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04 квітня 2025, 00:14

Окупанти атакували дронами Запоріжжя та район: що відомо

04 квітня 2025, 00:14
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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В четвер, 3 квітня, близько 22:30 російська армія запустила дрони по Запоріжжю та Запорізькому району

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Росіяни запустили щонайменше 7 безпілотників.

Пошкоджено складське приміщення, сталося займання нежитлової будівлі внаслідок удару по одній з громад.

Попередньо, без постраждалих.

"Ворожа атака продовжується. Перебувайте в безпечних місцях", – зазначив посадовець.

Нагадаємо, 3 квітня, близько 22:00 російські військові вкотре вдарили безпілотниками по Харкову. Одна людина загинула, відомо про 29 поранених.

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