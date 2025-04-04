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04 квітня 2025, 04:10

Трамп більше не сподівається на швидке перемир'я в Україні - ЗМІ

04 квітня 2025, 04:10
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Фото: YouTube
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На початку другої каденції Дональд Трамп казав, що він здатен закінчити війну в Україні швидко. Тепер у Білому Домі почали сумніватися

Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських посадовців, передає RegioNews.

Зазначається, що російський диктатор Путін чинить опір спробам США досягти тривалої мирної угоди та не йде на компроміс. Тому в адміністрації Трампа обговорюють способи, як тиснути на РФ.

Журналісти підкреслили, що обурення Трампа і його команди свідчить про зміни поглядів Білого Дому щодо готовності РФ до мирних переговорів. Видання нагадує, що на початку другого президентського терміну Дональд Трамп казав про намір намір домогтися повного припинення вогню в Україні до квітня чи травня.

Проте тепер у Білому Домі не вважають це ймовірним. До того ж, адміністрація Трампа має побоювання, що війна може затягнутися, і Україна потребуватиме ще більше допомоги Заходу.

Нагадаємо, раніше речниця Білого Дому Керолайн Левітт казала, що Трамп незадоволений тим, які заяви останнім часом робили президент України Зеленський і російський диктатор Путін. При цьому вона додала, що президент США "наполегливо працює" для миру в Україні.

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