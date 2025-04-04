Запорожский район под ударом БпЛА: пострадал гражданский, загорелся магазин
В ночь на 4 апреля русские войска атаковали Запорожский район ударными беспилотниками. Пострадал мирный житель, есть повреждения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"В результате обстрела пострадал 63-летний мужчина - медики оказали ему помощь", - уточнили спасатели.
Один из вражеских дронов вызвал пожар магазина площадью 100 квадратных метров. Взрывной волной повреждены соседние дома и транспорт. Пожар чрезвычайники потушили.
Последствия российских обстрелов ликвидировали более 14 спасателей ГСЧС, 8 пожарных из Кушугума и 5 единиц техники.
Напомним, 3 апреля, около 22:00 российские военные в очередной раз ударили беспилотниками по Харькову. Два человека погибли, 32 – ранены. Под завалами многоэтажки могут быть люди.
Также россияне запустили дроны по Запорожью и Запорожскому району. Повреждено складское помещение, произошло возгорание нежилого здания.
Громко было и в Днепре и Каменском. В областном центре произошло возгорание, есть пострадавшие.