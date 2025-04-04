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04 апреля 2025, 07:00

Запорожский район под ударом БпЛА: пострадал гражданский, загорелся магазин

04 апреля 2025, 07:00
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фото: ГСЧС Украины в Запорожской области
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В ночь на 4 апреля русские войска атаковали Запорожский район ударными беспилотниками. Пострадал мирный житель, есть повреждения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"В результате обстрела пострадал 63-летний мужчина - медики оказали ему помощь", - уточнили спасатели.

Один из вражеских дронов вызвал пожар магазина площадью 100 квадратных метров. Взрывной волной повреждены соседние дома и транспорт. Пожар чрезвычайники потушили.

Последствия российских обстрелов ликвидировали более 14 спасателей ГСЧС, 8 пожарных из Кушугума и 5 единиц техники.

Напомним, 3 апреля, около 22:00 российские военные в очередной раз ударили беспилотниками по Харькову. Два человека погибли, 32 – ранены. Под завалами многоэтажки могут быть люди.

Также россияне запустили дроны по Запорожью и Запорожскому району. Повреждено складское помещение, произошло возгорание нежилого здания.

Громко было и в Днепре и Каменском. В областном центре произошло возгорание, есть пострадавшие.

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