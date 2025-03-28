Окупанти понад 400 разів обстріляли міста та села на Запоріжжі: пошкоджена інфраструктура
Минулої доби російські війська завдали 400 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак пошкоджена цивільна інфраструктура, постраждав хлопець
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, за добу окупанти пошкодили щонайменше сім квартир, приватних будинків та об'єктів інфраструктури
"Юнак постраждав внаслідок нічної ворожої атаки на обласний центр", – йдеться у повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора війська РФ здійснили:
- девʼять авіаційних ударів по Степногірську, Приморському, Камʼянському, Лобковому та Новоандріївці.
- 253 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Камʼянське, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
- 13 обстрілів із РСЗВ накрили Новояковлівку, Камʼянське, Малу Токмачку та Новодарівку.
- 125 артилерійських ударів завдали окупанти по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Нагадаємо, ввечері 27 березня російські загарбники завдали удару безпілотниками по Запоріжжю та Запорізькому району. Через ворожий обстріл виникли пожежі. В обласному центрі постраждала людина.
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