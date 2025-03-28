Жителі Київщини знайшли у лісі бойову частину російського дрона "Герань-2", яка не вибухнула
У Вишгородському районі Київської області місцеві мешканці виявили підозрілий об'єкт, який впав у лісі та не здетонував. Це була найсмертоносніша частина ворожого безпілотника "Герань-2"
Про це передає RegioNews із посиланням на Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України.
"Фахівці вилучили бойову частину БпЛА "Герань-2" та транспортували її на підривний майданчик для подальшого знищення у встановленому порядку", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно у Бучанському районі Київської області серед житлових будинків виявили уламки російського дрона "Герань-2".
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