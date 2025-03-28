Удари дронів по Запоріжжю: поранений 19-річний хлопець, пошкоджені будинки
Внаслідок атаки ворожих безпілотників на Запоріжжя ввечері 27 березня постраждав юнак. У житлових будинках повилітали вікна
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За наявними даними, вибуховою хвилею та уламками вибиті вікна у кількох багатоповерхівках. Наразі комунальники закривають вікна в постраждалих будинках.
"19-річний хлопець отримав поранення внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Наразі йому надана вся необхідна допомога. Стан постраждалого медики оцінюють як стабільний", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ввечері 27 березня російські загарбники завдали удару безпілотниками по Запоріжжю та Запорізькому району. Через ворожий обстріл виникли пожежі.
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