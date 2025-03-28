У Боровій на Харківщині окупанти знищили будинок культури
У четвер вдень, 27 березня, російська авіація атакувала селище Борова Ізюмського району. Внаслідок ворожого авіаудару зруйнований місцевий будинок культури
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.
За матеріалами слідства, окупанти вдарили авіабомбами по Боровій близько 14:30.
"Внаслідок атак зруйновано будинок культури, а також пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги. На щастя, без постраждалих", — йдеться в повідомленні.
Також відомо, що вчора, близько 11:40, ворожий БпЛА типу "Молния" поцілив у присадибну ділянку в селищі Слатине Харківського району.
За фактами вчинення воєнних злочинів правоохоронці проводять досудові розслідування.
Нагадаємо, вранці 27 березня російські військові здійснили обстріл селища Борова. Поранення отримала 53-річна жінка.