Оккупанты более 400 раз обстреляли города и села на Запорожье: повреждена инфраструктура

фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли 400 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак повреждена гражданская инфраструктура, пострадал парень

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, за сутки оккупанты повредили по меньшей мере семь квартир, частных домов и объектов инфраструктуры.

"Юноша пострадал в результате ночной вражеской атаки на областной центр", – говорится в сообщении.

Напомним, вечером 27 марта российские захватчики нанесли удар беспилотниками по Запорожью и Запорожскому району. Из-за вражеских обстрелов возникли пожары. В областном центре пострадал человек.