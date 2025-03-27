Росіяни атакували Запоріжжя та район: горять дачі й об'єкт інфраструктури

ілюстративне фото: ДСНС України

Ввечері 27 березня російські загарбники завдали удару безпілотниками по Запоріжжю та Запорізькому району. Через ворожі обстріли сталися пожежі

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За наявними даними, на щастя, минулося без постраждалих.

"Пожежа на території об'єкту інфраструктури та загоряння дачних будинків. Такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, кількість поранених внаслідок масованого російського обстрілу Херсона 27 березня зросла до шести. Наразі відомо про двох жертв.