З'явилося відео після обстрілу Херсона: кількість постраждалих зросла до 6

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Кількість поранених внаслідок масованого російського обстрілу Херсона зросла до шести. Наразі відомо про двох жертв

Про це поінформував голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

"Внаслідок "прильотів" потрощено будівлю залізничного вокзалу та багатоквартирні будинки. Ці удари обірвали життя двох людей. Ще четверо ― поранені, серед них двоє медиків, які допомагали постраждалому", ― повідомив Олександр Прокудін.

За оперативними даними Херсонської МВА, п'ятим потерпілим став 42-річний чоловік. Попередньо, в нього мінно-вибухова травма.

Шостий постраждалий ― співробітник Херсонської ОВА.

"39-річний відеооператор звернувся за меддопомогою. У нього ― вибухова травма. Нині медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілому", ― додали в ОВА.

Нагадаємо, у четвер, 27 березня, російські терористи завдали удару по вокзалу в Херсоні. Є пошкодження залізничної інфраструктури.