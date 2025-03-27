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27 березня 2025, 10:59

Удар дронами по Дніпру: пошкоджено історичну будівлю

27 березня 2025, 10:59
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фото: Telegram/Борис Філатов
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У Дніпрі в результаті російської атаки пошкоджено історичну будівлю — палац князя Потьомкіна

Про повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, передає RegioNews.

"Якими ж треба бути ... виродками..., щоб стріляти по самому центру міста, по щільній житловій забудові та в процесі розвалити історичну будівлю палацу великого князя Потьомкіна, який він будував для Катерини ІІ?", – написав Філатов.

Він зазначив, що будівлю, де наразі розташований Палац студентів та молоді, буде відновлено.

Водночас його перейменують на честь гетьмана Сагайдачного, який свого часу здійснював військові походи, зокрема на Москву.

Довідка: Потьомкінський палац — одна з найдавніших будівель Дніпра, пам'ятка архітектури національного значення. Зведений наприкінці XVIII сторіччя як палац князя Григорія Потьомкіна-Таврійського.

Нині — Палац студентів імені Юрія Гагаріна Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Нагадаємо, ввечері 26 березня росіяни атакували Дніпро безпілотниками. Внаслідок атаки поранено трьох цивільних. Пошкоджено понад десяток багатоповерхових будинків, підприємства, авто, а також заклади освіти та культури.

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війна Дніпро атака російська армія історична будівля дрони
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