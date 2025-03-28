Удары дронов по Запорожью: ранен 19-летний парень, повреждены дома

фото: Запорожская ОВА

В результате атаки вражеских беспилотников на Запорожье вечером 27 марта пострадал юноша. В жилых домах вылетели окна

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По имеющимся данным, взрывной волной и обломками выбиты окна в нескольких многоэтажках. В настоящее время коммунальщики закрывают окна в пострадавших домах.

"19-летний парень получил ранение в результате вражеской атаки на Запорожье. Сейчас ему оказана вся необходимая помощь. Состояние пострадавшего медики оценивают как стабильное", – говорится в сообщении.

Напомним, вечером 27 марта российские захватчики нанесли удар беспилотниками по Запорожью и Запорожскому району. Из-за вражеских обстрелов возникли пожары.