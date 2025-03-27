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27 березня 2025, 23:17

У Харківській області через російський дрон двоє людей отримали поранення

27 березня 2025, 23:17
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Фото: ОВА
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Росіяни продовжують щоденно атакувати Харківщину. На цей раз повідомлялось, що російський дрон вибухнув поруч з автомобілем

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

На Харківщині 27 березня російський дрон поцілив поруч з цивільною автівкою. Внаслідок цього отримали поранення двоє чоловіків віком 58 та 39 років. У стані середнього ступеня тяжкості їх доставили до лікарні.

"Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, що ввечері 26 березня російська армія завдала масованого обстрілу ударними безпілотниками по цивільній інфраструктурі та житловому сектору Харкова. Внаслідок атаки ворога повідомляли про чотири осередки займання, руйнації та пошкодження будівель. Найбільша пожежа площею 2500 кв. метрів сталася у виробничій будівлі.

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