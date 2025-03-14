Росіяни понад 500 разів обстріляли міста та села на Запоріжжі: пошкоджена інфраструктура
Протягом 13 березня окупаційні війська РФ завдали 511 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Надійшло 18 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та авто. Мирні жителі не постраждали", – йдеться у повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора війська РФ здійснили:
- вісім авіаційних ударів по Щасливому, П’ятихатках, Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці, Малій Токмачці, Новоандріївці.
- 317 ворожих БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Кам’янське, Приморське, П’ятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку, Преображенку.
- чотири обстріли із РСЗВ накрили Кам’янське, Малу Токмачку, Щербаки.
- 182 артудари завдали окупанти по території П’ятихаток, Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Нагадаємо, ввечері 13 березня російські загарбники здійснили масовану атаку на Харків ударними БпЛА. Постраждали семеро людей, серед них – чотири дитини віком від 11 місяців до 8 років.
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