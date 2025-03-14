Россияне более 500 раз обстреляли города и села на Запорожье: повреждена инфраструктура
В течение 13 марта оккупационные войска РФ нанесли 511 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Поступило 18 сообщений о повреждениях квартир, частных домов и авто. Мирные жители не пострадали", – говорится в сообщении.
Напомним, вечером 13 марта российские захватчики совершили массированную атаку на Харьков ударными БпЛА. Пострадали семь человек, среди них - четыре ребенка в возрасте от 11 месяцев до 8 лет.
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