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14 березня 2025, 00:05

Масований удар по Харкову: постраждали 7 цивільних, серед них – 4 дитини

14 березня 2025, 00:05
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фото: ДСНС Харківщини
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Ввечері 13 березня, близько 20:40, російські загарбники здійснили масовану атаку на Харків ударними БпЛА. Постраждали семеро людей, серед них – чотири дитини віком від 11 місяців до 8 років

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України, інформує RegioNews.

Було зафіксовано три влучання на відкритих територіях у різних районах Харкова.

"За попередньою інформацією медиків Обласного центру екстреної медичної допомоги внаслідок одного з вибухів 7 людей отримали гостру реакцію на стрес: 4 дітей, 2 жінки та чоловік. Також пошкоджено скління трьох приватних будинків", – йдеться в повідомленні.

У результаті четвертого влучання виникла пожежа у нежитловій споруді, яку оперативно ліквідували бійці ДСНС.

Нагадаємо, ввечері 13 березня російські окупанти завдали ударів безпілотниками по Харкову. У кількох районах міста фіксували влучання.

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