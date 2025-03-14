Масований удар по Харкову: постраждали 7 цивільних, серед них – 4 дитини
Ввечері 13 березня, близько 20:40, російські загарбники здійснили масовану атаку на Харків ударними БпЛА. Постраждали семеро людей, серед них – чотири дитини віком від 11 місяців до 8 років
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України, інформує RegioNews.
Було зафіксовано три влучання на відкритих територіях у різних районах Харкова.
"За попередньою інформацією медиків Обласного центру екстреної медичної допомоги внаслідок одного з вибухів 7 людей отримали гостру реакцію на стрес: 4 дітей, 2 жінки та чоловік. Також пошкоджено скління трьох приватних будинків", – йдеться в повідомленні.
У результаті четвертого влучання виникла пожежа у нежитловій споруді, яку оперативно ліквідували бійці ДСНС.
Нагадаємо, ввечері 13 березня російські окупанти завдали ударів безпілотниками по Харкову. У кількох районах міста фіксували влучання.