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13 березня 2025, 17:00

Росіяни атакували Херсон БпЛА: поранені 3 цивільних

13 березня 2025, 17:00
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У четвер вдень, 12 березня, російські окупанти вдарили безпілотником по Дніпровському району Херсона. Постраждали троє містян

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає RegioNews.

За попередніми даними, російські війська вдарили по Херсону близько 11:30. Співробітники поліції доставили поранених до лікарні.

"Постраждали троє людей: чоловіки 1966 і 1971 р.н. та жінка 1963 р.н", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 13 березня окупаційні війська атакували з БпЛА Берислав Херсонської області. Через ворожий удар загинув 68-річний чоловік, є поранений.

війна окупанти Херсон дрон БПЛА атака постраждалі Мрочко Роман Миколайович
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