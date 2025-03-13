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13 березня 2025, 19:45

Окупанти атакували Костянтинівку та Покровськ: поранені 8 цивільних, серед них – дитина

13 березня 2025, 19:45
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фото: Донецька обласна прокуратура
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Протягом 13 березня російські війська завдавали ударів по Костянтинівці та Покровську на Донеччині. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали мирні жителі, пошкоджені та зруйновані приватні будинки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.

За матеріалами слідства, по Костянтинівці окупанти вдарили з РСЗВ "Смерч". В одній з осель поранення дістали 46-річний чоловік і його 49-річна дружина. Потерпілі дістали мінно-вибухові травми, контузії та садна рук.

Також окупаційні війська РФ кілька разів атакували Покровськ.

"Внаслідок руйнування будинку зазнали тілесних ушкоджень чоловік 40 років та 41-річна жінка. Крім того, травмовано їх 15-річного сина", – йдеться в повідомленні.

У потерпілих діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення та контузії.

Внаслідок чергової атаки ще трьох цивільних ушпиталили до лікарні. Травми отримали 50-річна жінка та чоловіки 46 і 51 років, які в момент обстрілу перебували в крамниці. Постраждалі дістали мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

За фактом вчинення воєнних злочинів РФ правоохоронці розпочали розслідування.

Нагадаємо, в середу, 12 березня, російські військові завдали ударів по Покровську та Мирнограду в Донецькій області. Загинули троє людей.

РФ війна обстріли окупанти Донецька область Покровськ постраждалі Костянтинівка
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