Окупанти бʼють по прифронтових населених пунктах на Запоріжжі: працює ППО
У ці хвилини російські окупанти атакують прифронтові населені пункти Запорізької області. В регіоні працює протиповітряна оборона
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Прямо зараз росіяни бʼють по прифронтових населених пунктах. Попередньо, без постраждалих та руйнувать. Оборонці неба працюють. Бережіть себе та своїх близьких", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ввечері 13 березня російські окупанти завдали ударів безпілотниками по Харкову. У кількох районах міста фіксують влучання.
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