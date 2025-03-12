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12 березня 2025, 13:35

На Запоріжжі окупанти атакували FPV-дроном автівку волонтерів

12 березня 2025, 13:35
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фото: Запорізька ОВА
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У середу вранці, 12 березня, росіяни атакували FPV-дроном місто Оріхів Пологівського району. Внаслідок удару ворожого безпілотника пошкоджений автомобіль волонтерів

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"росіяни продовжують полювати на цивільних у прифронтових регіонах. Вранці ворог поцілив fpv-дроном у авто з червоним хрестом, яким пересувалися волонтери", – йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожого удару транспорт пошкоджений. На щастя, люди не постраждали.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська здійснили 267 обстрілів території Запорізького, Пологівського та Василівського районів.

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