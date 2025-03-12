Запорізька область під вогнем: окупанти били по цивільних FPV-дронами та артилерією
Протягом минулої доби російські війська атакували населені пункти Запорізької області. Окупанти здійснили 267 обстрілів території Запорізького, Пологівського та Василівського районів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Запорізькій області.
Внаслідок ударів зафіксовані значні руйнування цивільної інфраструктури. На щастя, постраждалих серед мирного населення немає.
Окупанти атакували українські міста і села з різних видів озброєння. Протягом дня вони 15 разів завдавали авіаударів, застосували 123 дрони-камікадзе, здійснили 120 артобстрілів та дев'ять ударів із реактивних систем залпового вогню.
Під ворожі удари потрапили Кушугум, Малокатеринівка, Степногірськ, Кам’янське, Оріхів, Гуляйполе, Новоданилівка, Мала Токмачка, Новодарівка, Чарівне та Щербаки.
У Кушугумі та Степногірську загарбники атакували цивільний транспорт, використовуючи FPV-дрони. Внаслідок ударів були пошкоджені автомобілі місцевих жителів.
Водночас у поліцію надійшло 13 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків та адміністративних будівель.
Правоохоронці продовжують фіксувати воєнні злочини російських окупантів.
Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг Дніпропетровської області сьогодні вранці, 12 березня, загинула 47-річна мирна мешканка.
Раніше повідомлялося про дев’ятьох потерпілих.
Під час ліквідації наслідків атаки, ворог завдав повторний удар по рятувальникам.