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12 березня 2025, 08:35

Росіяни вбили 2 мешканців Херсонщини, постраждали 7 цивільних

12 березня 2025, 08:35
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Протягом минулої доби, 11 березня, російські окупанти атакували понад 40 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє цивільних, постраждали семеро мирних мешканців, із них — двоє дітей

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Берислав, Антонівка, Станіслав, Олександрівка, Білозерка, Осокорівка, Новоолександрівка, Червоний Маяк, Золота Балка, Нововоронцовка, Дудчани, Республіканець, Софіївка, Микільське, Миколаївка, Вірівка, Велетенське, Зміївка, Широка Балка, Новодмитрівка, Придніпровське, Зеленівка, Бургунка, Матросівка, Дніпровське, Зимівник, Іванівка, Козацьке, Комишани, Новотягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Ромашкове, Саблуківка, Садове, Токарівка, Томина Балка, Тягинка, Чорнобаївка, Шляхове й Янтарне.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 7 — дістали поранення, з них — 2 дитини", — йдеться у повідомленні.

Минулої доби росіяни били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили три багатоповерхівки та вісім приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, господарські споруди та приватні автомобілі.

За даними ОВА, під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони знищили над Херсонщиною один ударний БпЛА типу "Shahed-131/136".

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг Дніпропетровської області сьогодні вранці, 12 березня, загинула мирна мешканка. Постраждали дві людини.

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