На Запорожье оккупанты атаковали FPV-дроном автомобиль волонтеров
В среду утром, 12 марта, россияне атаковали FPV-дроном город Орехов Пологовского района. В результате удара вражеского беспилотника поврежден автомобиль волонтеров
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"россияне продолжают охотиться на гражданских в прифронтовых регионах. Утром враг попал fpv-дроном в авто с красным крестом, которым передвигались волонтеры", – говорится в сообщении.
В результате вражеского удара транспорт поврежден. К счастью, люди не пострадали.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска совершили 267 обстрелов территории Запорожского, Пологовского и Васильевского районов.
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