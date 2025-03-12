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12 марта 2025, 13:35

На Запорожье оккупанты атаковали FPV-дроном автомобиль волонтеров

12 марта 2025, 13:35
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фото: Запорожская ОВА
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В среду утром, 12 марта, россияне атаковали FPV-дроном город Орехов Пологовского района. В результате удара вражеского беспилотника поврежден автомобиль волонтеров

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"россияне продолжают охотиться на гражданских в прифронтовых регионах. Утром враг попал fpv-дроном в авто с красным крестом, которым передвигались волонтеры", – говорится в сообщении.

В результате вражеского удара транспорт поврежден. К счастью, люди не пострадали.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска совершили 267 обстрелов территории Запорожского, Пологовского и Васильевского районов.

война авто волонтеры дрон Запорожская область БПЛА атака Запорожская ОВА Орехов Федоров Иван Сергеевич
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