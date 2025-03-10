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10 березня 2025, 07:14

На Сумщині за добу прогриміло 170 вибухів

10 березня 2025, 07:14
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фото: з відкритих джерел
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Протягом 9 березня росіяни здійснили 119 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, загалом зафіксовано 170 вибухів

Про повідомила Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

Обстрілів зазнали 12 громад.

Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (16 вибухів), артилерії (5 вибухів), FPV-дронами (14 вибухів), КАБами (2 вибухи).

Великописарівська громада: відбулися скидання ВОГ з БпЛА (9 вибухів), артилерійські обстріли (9 вибухів), мінометні обстріли (8 вибухів), удар FPV-дрона (1 вибух).

Миропільська громада: здійснено пуски КАБ (2 вибухи), артилерійський обстріл (2 вибухи), скид ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Есманьська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БпЛА (3 вибухи), удари FPV-дронів (2 вибухи).

Глухівська громада: відбувся скид ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Краснопільська громада: завдано удари FPV-дронів (24 вибухи), мінометний обстріл (8 вибухів) та скид ВОГ з БпЛА (10 вибухів).

Миколаївська громада: був удар FPV-дрона (1 вибух). Пошкоджено приватний житловий будинок.

Хотінська громада: ворог бив з артилерії (10 вибухів), FPV-дроном (1 вибух), КАБом (1 вибух) та скинув ВОГ з БпЛА (8 вибухів).

Середино-Будська громада: зафіксовано скид ВОГ з БпЛА (3 вибухи), удари FPV-дронів (6 вибухів), артилерійський обстріл (5 вибухів).

Хутір-Михайлівська громада: завдано авіаудари НАР (6 вибухів).

Білопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БпЛА (9 вибухів), удар FPV-дрона (1 вибух).

Свеська громада: завдано удар FPV-дрона (1 вибух).

Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Нагадаємо, впродовж лютого російські окупанти завдали 4500 ударів різними типами озброєння по Куп’янській громаді Харківської області.

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