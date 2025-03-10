Войска РФ ударили по городам и селам на Запорожье: пострадали 3 человека

фото: Запорожская ОВА

В течение 9 марта оккупационные войска РФ нанесли 407 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов пострадали три человека, повреждена гражданская инфраструктура

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, за сутки оккупанты повредили по меньшей мере девять квартир, частных домов и автомобилей.

"16-летний парень и мужчины 65 и 67 лет ранены в результате вражеских ударов по Запорожской области", – говорится в сообщении.

Напомним, ночью 10 марта россияне атаковали управляемыми авиабомбами село Блакытне Запорожского района. Ранены двое мирных жителей.