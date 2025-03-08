РФ скинула на Костянтинівку 5 авіабомб: є поранені
Росіяни 8 березня здійснили авіаудар по Костянтинівці, скинувши п'ять авіабомб. У результаті постраждали четверо мирних жителів
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
За попередньою інформацією, росіяни скинули на місто 5 авіабомб.
Поранення отримали місцеві жителі від 29 до 48 років.
Пошкоджено 7 багатоповерхівок, 4 приватні будинки, 4 адмінбудівлі, аптеку, крамницю, 6 ліній електропередач і 2 газогони.
Нагадаємо, ввечері 7 березня війська держави-агресора здійснили масовану комбіновану атаку на Добропілля. Попередньо, ворог бив по місту ракетами "Іскандер-М", РСЗВ "Торнадо-С" та БПЛА "Герань-2".
Станом на ранок відомо про 11 загиблих та понад 30 постраждалих, поранено п'ятьох дітей.
На Донеччині 8 березня оголошено Днем жалоби.
Раніше ми повідомляли, в ніч на 8 березня війська РФ здійснили атаку на Україну, використовуючи ракети та десятки дронів, завдаючи ударів із шести різних напрямків.