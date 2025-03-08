10:39  08 березня
У столиці три автомобілі провалилися під асфальт
21:11  07 березня
Символічний подарунок: матерям ліквідованих окупантів на Росії подарували м'ясорубки
22:29  07 березня
З'явилися перші кадри бойової роботи французьких винищувачів Mirage 2000 на фронті в Україні
UA | RU
UA | RU
08 березня 2025, 13:24

РФ скинула на Костянтинівку 5 авіабомб: є поранені

08 березня 2025, 13:24
Читайте также на русском языке
фото: Донецька ОВА
Читайте также
на русском языке

Росіяни 8 березня здійснили авіаудар по Костянтинівці, скинувши п'ять авіабомб. У результаті постраждали четверо мирних жителів

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, росіяни скинули на місто 5 авіабомб.

Поранення отримали місцеві жителі від 29 до 48 років.

Пошкоджено 7 багатоповерхівок, 4 приватні будинки, 4 адмінбудівлі, аптеку, крамницю, 6 ліній електропередач і 2 газогони.

Нагадаємо, ввечері 7 березня війська держави-агресора здійснили масовану комбіновану атаку на Добропілля. Попередньо, ворог бив по місту ракетами "Іскандер-М", РСЗВ "Торнадо-С" та БПЛА "Герань-2".

Станом на ранок відомо про 11 загиблих та понад 30 постраждалих, поранено п'ятьох дітей.

На Донеччині 8 березня оголошено Днем жалоби.

Раніше ми повідомляли, в ніч на 8 березня війська РФ здійснили атаку на Україну, використовуючи ракети та десятки дронів, завдаючи ударів із шести різних напрямків.

Донецька область авіабомба РФ цивільні російська армія
Зеленський про обстріл Добропілля: нелюдська тактика для залякування
08 березня 2025, 12:48
На Донеччині 8 березня оголошено Днем жалоби
08 березня 2025, 12:20
Росіяни запустили по Україні "Іскандери" та понад сотню БпЛА
08 березня 2025, 12:03
Всі новини »
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
СБУ викрила російського "крота" в Державному космічному агентстві
08 березня 2025, 13:46
Зеленський про обстріл Добропілля: нелюдська тактика для залякування
08 березня 2025, 12:48
На Донеччині 8 березня оголошено Днем жалоби
08 березня 2025, 12:20
Росіяни запустили по Україні "Іскандери" та понад сотню БпЛА
08 березня 2025, 12:03
У Генштабі назвали втрати росіян за останню добу
08 березня 2025, 11:10
У столиці три автомобілі провалилися під асфальт
08 березня 2025, 10:39
На Запоріжжі через обстріли РФ виникла масштабна пожежа
08 березня 2025, 10:33
У Києві погіршився стан повітря: в чому причина
08 березня 2025, 10:10
На Харківщині ворожі безпілотники атакували підприємство: є загиблі та постраждалі
08 березня 2025, 09:43
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Мустафа Найєм
Вадим Денисенко
Всі блоги »