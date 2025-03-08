У Добропіллі вже майже пів сотні поранених внаслідок ракетної атаки

фото: Донецька ОВА

Кількість жертв та постраждалих унаслідок російського удару по Добропіллю 7 березня зросла. Станом на 16:00 відомо про 11 загиблих і 47 поранених

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, 7 поранених госпіталізовано у Добропіллі, ще 3 у більш важкому стані евакуйовані до Дніпра. Серед поранених — 7 дітей.

Зруйновано та пошкоджено щонайменше 8 п’ятиповерхових будинків, торговий центр, торгові павільйони, 30 автомобілів. Деякі будинки вигоріли майже повністю.

Ліквідація наслідків обстрілу триває.

Остаточні обсяги завданої шкоди встановлюються.





Нагадаємо, у суботу, 8 березня, у Донецькій області оголошено жалобу за загиблими у Добропіллі.

Ввечері 7 березня війська держави-агресора здійснили масовану комбіновану атаку на Добропілля. Попередньо, ворог бив по місту ракетами "Іскандер-М", РСЗВ "Торнадо-С" та БПЛА "Герань-2".

Раніше ми повідомляли, що на удар по Добропіллю відреагував президент Володимир Зеленський та посол США в Україні Бріджит Брінк.