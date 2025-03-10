Россияне ударили КАБами по селу под Запорожьем: ранены гражданские
Сегодня ночью, 10 марта, россияне атаковали управляемыми авиабомбами село Блакытне Запорожского района. Ранены двое мирных жителей
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По имеющимся данным, взрывная волна и обломки частично разрушили два жилых дома.
"65-летний и 67-летний мужчины ранены. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.
Напомним, в течение февраля российские оккупанты нанесли 4500 ударов разными типами вооружения по Купянской общине Харьковской области. Из-за обстрелов 18 человек получили травмы, два человека погибли, ранены шесть полицейских.
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