Росіяни завдали авіаудару по Запорізькій області, під завалами можуть бути люди
У Запорізькій області армія РФ завдала авіаційного удару по Гуляйполю
Про це начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Телеграмі, передає RegioNews.
Він повідомив, що ворожа авіація щонайменше 3 рази вдарили авіабомбами по місту. Внаслідок атаки зруйновано будівлі.
Під завалами можуть бути люди.
На місці влучань вже працюють фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, росіяни скинули 3 КАБи на підприємство в Глухові Сумської області.
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