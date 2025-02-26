У Запоріжжі прогримів вибух

24 лютого 2025

Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач

Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...