У Запоріжжі прогримів вибух
У середу, 26 лютого, під час повітряної тривоги в області пролунав потужний вибух, який чули мешканці Запоріжжя
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", – йдеться у повідомленні.
Перед вибухом у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку.
Нагадаємо, росіяни протягом минулої доби 499 разів атакували Запорізьку область, постраждав чоловік.
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