РФ не зупиниться: Буданов пояснив, чому існування російської імперії неможливе без України

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РФ досі бачить себе імперією. У російському розумінні для існування імперії потрібні три держави ― сама Росія, Білорусь і Україна

Про це начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив під час дискусії на конференції "Ялтинська європейська стратегія”, передає RegioNews.

"Не вистачає України ― без цього існування російської імперії неможливе. Тому вона не зупиниться”, ― наголосив Кирило Буданов.

За його словами, керівництво РФ розуміє, що швидко досягти стратегічної мети воєнним шляхом нереально. Однак, в окупантів не все погано ― вони рухаються вперед.

"Цей рух не такий вже й значний, недостатній для швидкого досягнення стратегічної мети. Тому їм потрібна пауза. Їм потрібно відновити свої сили, зробити "роботу над помилками”, спробувати дестабілізувати до кінця ситуацію тут всередині, і тоді в них з’являється нове вікно спроможностей для того, щоб досягти своєї стратегічної мети”, ― пояснив очільник ГУР.

Він звернув увагу на кризу міжнародного права, яке не змогло запобігти воєнним злочинам у центрі Європи.

"В географічному центрі Європи відбуваються страшні речі. Вимушено переселені. Люди, які живуть в окупації. Їх мільйони. Сотні тисяч людей страждають від війни. Поранені, вбиті, закатовані. Концтабори існують. Все це є. Так, росіяни не називають це "концтаборами” ― це просто в’язниці, але в яких відбувається те саме. Скільки людей загинуло в полоні. Це величезні кількості. Кожного дня ракетні й дронові удари вбивають простих людей. Військових там невеликий відсоток. Подивіться на об’єкти, куди вони прилітають ― які можуть бути військові цілі в дитсадку чи в торговельному центрі? Це все відбувається в центрі Європи. Три роки всі бачать повномасштабний процес, 11 років всі бачать, що це відбувається. То де міжнародне право? Воно спить? Чи можливо його й не існувало?”, ― резюмував Кирило Буданов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що очільник ГУР Кирило Буданов ще за три місяці до повномасштабного вторгнення передбачив плани росіян і продемонстрував карту майбутнього нападу, яка виявилася точною.