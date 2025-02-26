Россияне нанесли авиаудар по Запорожской области, под завалами могут быть люди
В Запорожской области армия РФ нанесла авиационный удар по Гуляйполю
Об этом начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил в телеграмме, передает RegioNews.
Он сообщил, что вражеская авиация по меньшей мере 3 раза ударила авиабомбами по городу. В результате атаки разрушены здания.
Под завалами могут находиться люди.
На месте попаданий уже работают специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, россияне сбросили 3 КАБ на предприятие в Глухове Сумской области.
РФ не остановится: Буданов объяснил, почему существование российской империи невозможно без УкраиныВсе новости »
26 февраля 2025, 15:15В двух регионах применяют аварийные отключения электроэнергии, — Укрэнерго
26 февраля 2025, 11:30В Запорожье прогремел взрыв
26 февраля 2025, 11:11
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
Кабмин одобрил соглашение о недрах из США: будет создан Фонд восстановления, какие требования
26 февраля 2025, 19:46Скандал во Львовском университете: известного профессора обвинили в сексуальных домогательствах
26 февраля 2025, 19:45РФ предлагает США ископаемые с оккупированных территорий Украины: в Белом Доме могут согласиться
26 февраля 2025, 19:14Стало известно, сколько Украина планирует привлекать добровольцев в месяц по контракту для молодежи
26 февраля 2025, 19:05Первая леди рассказала, когда Зеленский покинет пост президента
26 февраля 2025, 18:45Следил от магазина к дому: киевлянин ударил пенсионерку и ограбил ее
26 февраля 2025, 18:40Без рекламы и налогов: в Запорожье "парочка" устроила нелегальное казино
26 февраля 2025, 18:36В Киеве мужчина переоборудовал квартиру на теплицу для выращивания конопли
26 февраля 2025, 18:13В Киеве потушили пожар в офисном здании
26 февраля 2025, 18:02
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства