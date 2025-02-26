Росіяни скинули 3 КАБи на підприємство в Глухові: наслідки ворожої атаки
Сьогодні, 26 лютого, російські війська завдали удару трьома керованими авіаційними бомбами по цивільному підприємству в місті Глухів Шосткинського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.
За матеріалами слідства, загарбники вдарили КАБами по Глухову близько 10:10.
"Внаслідок атаки ворога поранено 42-річного цивільного чоловіка. Пошкоджено адміністративну та складську будівлі, виробниче приміщення, автомобілі та навколишні приватні будинки", – йдеться в повідомленні.
За фактом вчинення воєнних злочинів правоохоронці проводять досудове розслідування.
Раніше повідомлялося, що сьогодні зранку російські загарбники вдарили керованою авіабомбою по місту Глухів Сумської області.
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