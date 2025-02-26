У двох регіонах застосовують аварійні відключення електроенергії, — Укренерго
У середу, 26 лютого, на Одещині та Дніпропетровщині обленерго вимушено застосовують відключення світла
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.
Причиною відключень стали наслідки нічної атаки РФ.
"Через наслідки обстрілів енергооб’єктів в Одеській та Дніпропетровській областях – оператори системи розподілу (обленерго) вимушено застосовують відключення, що зумовлені мережевими обмеженнями", – йдеться у повідомленні.
Наразі тривають ремонтні роботи. Зазначається, що енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання та відновити стабільне електропостачання усіх споживачів.
Нагадаємо, в ніч на 26 лютого російські війська атакували енергетичний об'єкт ДТЕК у Дніпропетровській області.