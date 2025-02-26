У центрі Харкова через масовану атаку "шахедів" пошкоджені будинки, ресторан, театр і кафе

фото: Харківська обласна прокуратура

У ніч на 26 лютого окупанти масовано атакували Харків ударними дронами. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, цивільні об'єкти інфраструктури. Гостру реакцію на стрес отримали троє осіб

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, близько 00:10 "шахед" поцілив у проїжджу частину в центрі міста. Пошкоджено скління багатоквартирних будинків, театру, торговельних павільйонів і кафе. Люди не постраждали.

Близько 00:30 безпілотник влучив у квартиру на другому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку у Київському районі Харкова. Там спалахнула пожежа.

"На щастя, у помешканні нікого не було. Троє мешканок отримали гостру реакцію на стрес", — йдеться в повідомленні.

Також у Київському районі зафіксували влучання БпЛА по території ресторану. Минулося без постраждалих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська в ніч проти 26 лютого завдали дронового удару по Харкову. Зафіксовано влучання ворожих безпілотників у двох районах міста.