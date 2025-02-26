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26 лютого 2025, 11:00

Росіяни накрили з артилерії будинки в передмісті Херсона: поранена жінка

26 лютого 2025, 11:00
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фото: Херсонська МВА
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У середу вранці, 26 лютого, росіяни атакували з артилерії селище Зеленівка Херcонського району. Внаслідок обстрілу постраждала місцева жителька

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.

"Внаслідок "прильоту" у будинок постраждала 72-річна жінка. Вона дістала вибухову травму, струс головного мозку, поранення голови та перелом плеча", — йдеться у повідомленні.

Наразі потерпіла перебуває під наглядом медиків.

За даними Херсонської міської військової адміністрації, внаслідок ранкового обстрілу Зеленівки пошкоджені два приватні будинки.

Нагадаємо, у Херсонській області внаслідок російської агресії минулої доби у вівторок, 25 лютого, одна людина загинула і ще восьмеро зазнали поранень.

Раніше повідомлялося, що вчора російські загарбники атакували безпілотником село Станіслав Херсонського району. Під удар потрапили двоє місцевих мешканців.

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