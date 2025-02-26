В Запорожье прогремел взрыв
В среду, 26 февраля, во время воздушной тревоги в области раздался мощный взрыв, который слышали жители Запорожья
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", – говорится в сообщении.
Перед взрывом в воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления.
Напомним, россияне за прошедшие сутки 499 раз атаковали Запорожскую область, пострадал мужчина.
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