20:27  13 лютого
Юридичну академію Ківалова приєднали до Одеського університету ім. Мечникова
18:20  13 лютого
У Хмельницькому ТЦК чоловік скоїв самогубство, коли проходив ВЛК
17:42  13 лютого
У Києві продавали квартири прямо з мешканцями
UA | RU
UA | RU
14 лютого 2025, 09:57

На Запоріжжі окупанти скинули 6 КАБів на прифронтове село: під завалами є люди

14 лютого 2025, 09:57
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У п'ятницю вранці, 14 лютого, росіяни вдарили КАБами по селу Преображенка Пологівського району Запорізької області. Під завалами шукають людей

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Він додав, що окупанти атакували прифронтовий населений пункт щонайменше шістьма авіабомбами.

"Зруйновані житлові будинки. За попередньою інформацією під завалами є люди. Такі наслідки ворожої атаки на Преображенку", – йдеться у повідомленні.

Наразі на місці влучань працюють надзвичайники.

Нагадаємо, минулої доби війська РФ завдали 490 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура.

війна ДСНС Запорізька область Запорізька ОВА авіаудар Федоров Іван Сергійович КАБ завали
Береже світ від радіації: росіяни завдали удару по саркофагу Чорнобильської АЕС
14 лютого 2025, 09:35
На Херсонщині через російські обстріли загинули дві людини, ще 5 – поранені
14 лютого 2025, 09:34
Нічні удари по Харківщині: постраждали 4 цивільних, серед них – підлітки
14 лютого 2025, 08:05
Всі новини »
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
Береже світ від радіації: росіяни завдали удару по саркофагу Чорнобильської АЕС
14 лютого 2025, 09:35
На Херсонщині через російські обстріли загинули дві людини, ще 5 – поранені
14 лютого 2025, 09:34
Росіяни вдарили дронами по Одещині: пошкоджена припортова інфраструктура та база відпочинку
14 лютого 2025, 09:12
На Київщині школярі побили 10-річного однолітка: поліція проводить розслідування
14 лютого 2025, 09:08
Україна може отримати ядерну зброю, рішення за Трампом, – очільник Пентагону
14 лютого 2025, 08:59
Росіяни накрили вогнем Дніпропетровщину: зруйновані житлові будинки
14 лютого 2025, 08:35
Інцидент у приватному дитсадку на Київщині: поліція відкрила кримінальне провадження
14 лютого 2025, 08:20
На Сумщині зенітники збили 20 російських "шахедів"
14 лютого 2025, 08:15
Нічні удари по Харківщині: постраждали 4 цивільних, серед них – підлітки
14 лютого 2025, 08:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
Всі публікації »
Ростислав Павленко
Дмитро Марченко
Тетяна Ніколаєнко
Всі блоги »