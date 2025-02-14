На Запоріжжі окупанти скинули 6 КАБів на прифронтове село: під завалами є люди
У п'ятницю вранці, 14 лютого, росіяни вдарили КАБами по селу Преображенка Пологівського району Запорізької області. Під завалами шукають людей
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Він додав, що окупанти атакували прифронтовий населений пункт щонайменше шістьма авіабомбами.
"Зруйновані житлові будинки. За попередньою інформацією під завалами є люди. Такі наслідки ворожої атаки на Преображенку", – йдеться у повідомленні.
Наразі на місці влучань працюють надзвичайники.
Нагадаємо, минулої доби війська РФ завдали 490 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура.
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