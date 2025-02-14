На Запорожье оккупанты сбросили 6 КАБов на прифронтовое село: под завалами есть люди

Иллюстративное фото: Нацполиция

В пятницу утром, 14 февраля, россияне ударили КАБами по селу Преображенка Пологовского района Запорожской области. Под завалами ищут людей

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Он добавил, что оккупанты атаковали прифронтовый населенный пункт по меньшей мере шестью авиабомбами.

"Разрушены жилые дома. По предварительной информации под завалами есть люди. Таковы последствия вражеской атаки на Преображенку", – говорится в сообщении.

Сейчас на месте попаданий работают чрезвычайники.

Напомним, за прошедшие сутки войска РФ нанесли 490 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура.