Війська РФ майже 500 разів обстріляли міста та села на Запоріжжі: пошкоджені будинки
Вчора, 13 лютого, окупаційні війська РФ завдали 490 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів зруйнована та пошкоджена цивільна інфраструктура
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Надійшло 8 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків. Мирні жителі не постраждали", – йдеться у повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора війська РФ здійснили:
- П'ять авіаційних ударів по Гуляйполю, Оріхову та Новодарівці.
- 293 ворожі БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, П'ятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Преображенку, Білогір'я, Малу Токмачку, Малинівку, Новодарівку, Ольгівське та Лугівське.
- Вісім обстрілів із РСЗВ накрили Білогір'я, Новодарівку та Щербаки.
- 184 артудари завдали росіяни по території Лобкового, П'ятихаток, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Лугівського, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського.
Нагадаємо, пізно ввечері 13 лютого російські війська атакували один із прифронтових населених пунктів Запорізької області. Виникла пожежа.
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