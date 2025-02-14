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14 лютого 2025, 09:34

На Херсонщині через російські обстріли загинули дві людини, ще 5 – поранені

14 лютого 2025, 09:34
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фото: поліція
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Впродовж 13 лютого російські окупанти обстріляли 39 населених пунктів Херсонської області

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Станіслав, Білозерка, Олександрівка, Широка Балка, Томина Балка, Софіївка, Розлив, Микільське, Понятівка, Берислав, Новоолександрівка, Дудчани, Нова Кам'янка, Новоберислав, Милове, Антонівка, Садове, Інженерне, Придніпровське, Зеленівка, Комишани, Дар'ївка, Гаврилівка, Бургунка, Велетенське, Веселе, Дніпровське, Золота Балка, Іванівка, Львове, Миколаївка, Михайлівка, Ольгівка, Осокорівка, Саблуківка, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

Через російські обстріли загинули дві людини, ще пʼятеро – дістали поранення.

Нагадаємо, впродовж 13 лютого окупаційні війська завдали 490 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів зруйнована та пошкоджена цивільна інфраструктура.

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