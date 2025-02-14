Окупанти обстріляли Запорізьку область: загорівся житловий будинок
Пізно ввечері 13 лютого російські війська атакували один із прифронтових населених пунктів Запорізької області. Виникла пожежа
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Він уточнив, що внаслідок ворожого обстрілу горить приватний будинок.
"Попередньо - без постраждалих", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Гуляйполі Запорізької області ворожий FPV-дрон ударив поряд із службовим автомобілем правоохоронців. Машина пошкоджена, люди не постраждали.
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